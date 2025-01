‘Onverantwoord’: Dedonder krijgt de wind van voren in de Kamer over dienstvrijstelling militairen voor vakbondsactie

Minister van Defensie Ludivine Dedonder kreeg donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer de wind van voren over haar beslissing om de militairen een dienstvrijstelling te geven zodat ze kunnen deelnemen aan een vakbondsactie op 13 februari. ‘U misbruikt de militairen voor pure populistische zelfbediening’, zei Open VLD-Kamerlid Kjell Vander Elst.

De vakbonden organiseren op 13 februari opnieuw een actiedag tegen de pensioen- en andere plannen van de potentiële nieuwe Arizonaregering. Militairen hebben geen stakingsrecht, maar Dedonder ging in op een vraag van de liberale vakbond VSOA Defensie om het personeel die dag een dienstvrijstelling te verlenen. Daardoor kunnen ze, indien ze dat willen, mee gaan betogen. Verschillende partijen, ook binnen de ontslagnemende Vivaldi-regering, zijn daar niet over te spreken.

Kjell Vander Elst (Open VLD) verweet Dedonder donderdag in het vragenuurtje in de Kamer ‘pure populistische zelfbediening’ en ‘cliëntelisme van de bovenste plank’. ‘U bent verantwoordelijk voor de werking van het leger, maar gedraagt zich als een vakbondsmilitante.’ Ook CD&V-Kamerlid Franky Demon vond dat Dedonder ‘de militairen misbruikt voor politieke doeleinde’.

Vanop de oppositiebanken was N-VA-Kamerlid Theo Francken kritisch. ‘Bijna 200 jaar geleden is afgesproken dat militairen niet kunnen staken, en dat wordt door de PS op een laaghartige manier omzeild, net voordat een nieuwe ploeg begint’, zei hij. Volgens Francken, die voor N-VA mee onderhandelt over een nieuwe federale regering, zal Arizona overigens “rekening houden met de bekommernissen van de militairen’. ‘We zullen met een akkoord komen dat het evenwicht bewaart en toch hervormt.’

Annick Ponthier (Vlaams Belang) verweet Dedonder ‘onverantwoordelijk gedrag’ door het leger verlof te geven terwijl er overal ter wereld grote geopolitieke spanningen heersen. Tegelijkertijd deelt haar partij wel ’ten volle’ de bezorgdheden van de militairen, zei ze.

Dedonder zelf benadrukte dat ze de beslissing om over te gaan tot een dienstvrijstelling pas heeft genomen na ‘een zorgvuldige evaluatie van de impact en op basis van een gedetailleerd advies van Defensie’. Bovendien ‘worden de essentiële missies zonder enige onderbreking voortgezet en kan de beslissing ook worden herzien indien zich een crisissituatie voordoet die de tussenkomst van Defensie vereist’.

Steun kreeg de PS-minister overigens wel vanop de linkerzijde. ‘De gelekte nota’s tonen een hele waslijst aan aanvallen tegen de werkende klasse, en dan zou die niet mogen reageren?’, zei Raoul Hedebouw (PVDA). ‘Militairen die hard werken, langer werken en een lager pensioen krijgen, en zij moeten zwijgen? Waar is jullie respect?’, wierp hij de onderhandelende Arizonapartijen voor de voeten.