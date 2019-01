Ontslagnemend CDH-leider Lutgen pleit voor fusie Brusselse gemeenten en politiezones

'Hou desnoods gemeentehuizen over zoals in de arrondissementen van Parijs, voor burgerlijke stand en huwelijken', stelt de partijleider voor. 'Maar Brussel gaat kapot zoals het daar nu gaat. En dat gaat meer mensen aan dan alleen de Brusselaars.' Op de vraag waarom hij daar als voorzitter van CDH nooit op gehamerd heeft, antwoordt Lutgen: 'Omdat in Brussel alle parlementsleden aan Franstalige kant dat op voorhand al afwijzen omdat het van de N-VA komt.

De N-VA zal wel mikken op een Nederlandstalige korpschef voor de hele zone, ze doen dit heus niet alleen uit welwillendheid naar de Brusselaars. Maar als je naar de efficiëntie kijkt, moet je het overwegen.' Lutgen pleit ook voor één burgemeester. 'Mobiliteit, fiscaliteit: dat moet allemaal naar één overkoepelende burgemeester. De fiscaliteit moet je ook gelijk trekken. Nu worden de arme gemeenten doodgeknepen.'

Benoît Lutgen kondigde dinsdag aan dat hij aftreedt als voorzitter van CDH. Tegelijk blijft hij zich volledig engageren 'als militant, burgemeester en parlementslid'.