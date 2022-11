Ontslag Antwerpse stadsdichters: ‘Bekijken hoe het verder moet met stadsdichterschap’

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) neemt akte van het collectief ontslag van de stadsdichters. ‘We zullen ons nu beraden hoe het verder moet met het stadsdichterschap’, zegt ze bij monde van haar woordvoerder Roel Veyt.

Antwerpen had begin dit jaar nog vijf stadsdichters. Ruth Lasters stopte er in september al mee, omdat het stadsbestuur een gedicht van haar over de ongelijke behandeling van kinderen en jongeren in het beroepsonderwijs geweigerd had.

Er werd met de vier overblijvende stadsdichters – Yannick Dangre, Lotte Dodion, Lies Van Gasse en het duo Proza-K – overlegd om tot een nieuwe licentie-overeenkomst te komen, maar nu hebben ook zij beslist om ontslag te nemen.

‘We nemen er akte van dat de stadsdichters hun engagement stopzetten. Er was reeds een traject opgestart met schrijversorganisatie PEN Vlaanderen voor een betere omkadering van de werking. We zullen ons nu beraden hoe het verder moet met het stadsdichterschap’, reageert schepen Ait Daoud via haar woordvoerder.

Het rommelt al een tijdje in de culturele sector omdat het Antwerpse stadsbestuur wil besparen door de culturele projectsubsidies te schrappen. Ook dat zou bij het ontslag van de stadsdichters hebben meegespeeld.