Tinneke Beeckman is filosofe. Voor Knack beantwoordt ze elke week een moeilijke vraag. Deze week: 'Wil ik wel onsterfelijk worden?'

In de 21e eeuw zal de mens haast onsterfelijk zijn, voorspelt Yuval Noah Harari in Homo Deus. Technologische bedrijven zullen stapsgewijs levensverlengende therapieën ontwikkelen. De dood is een technisch probleem geworden, waarvoor oplossingen mogelijk zijn. Harari citeert ondernemers in Silicon Valley die in onsterfelijkheid geloven. Of zij hun doel bereiken, weet ik niet. Maar wil ik wel onsterfelijk worden?

...