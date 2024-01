Nee, de ongelijkheid in België neemt niet toe

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, daalt de ongelijkheid in ons land.

De ongelijkheid in België is vrij beperkt, zeker in vergelijking met andere rijke landen. Bovendien nam zowel de vermogens- als de inkomensongelijkheid de voorbije jaren nog af. Dat blijkt uit nieuwe, recente cijfers van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB).

Bij heel wat mensen leeft de opvatting dat de ongelijkheid toeneemt, zowel wereldwijd als in Europa en in ons land. Het is een onwaarheid die steeds opnieuw wordt verspreid door politieke partijen zoals Vooruit en de PVDA, door de vakbonden, sommige columnisten en andere activisten.

De cijfers tonen echter aan dat er geen sprake is van een ongelijkheidsmachine, zoals weleens wordt beweerd. In Knack is al meermaals beschreven dat de ongelijkheid niet toeneemt, vooral aan de hand van cijfers van ongelijkheidsexpert Ive Marx (UAntwerpen). Dat wordt nu bevestigd door cijfers van de Nationale Bank en de ECB die zeer actueel zijn: ze gaan terug tot aan de zomer van 2023.

Midden vorig jaar had de top 10 procent van de rijkste Belgen 55 procent van het nettovermogen. Dat totale nettovermogen is goed voor 2900 miljard euro en bestaat uit alle spaargeld, aandelen, vastgoed enzoverder, min de schulden. Ook het spaargeld dat Belgen elders in de Europese Unie of bijvoorbeeld Zwitserland hebben, is daarbij inbegrepen, net als het vastgoed dat ze bezitten in bijvoorbeeld Spanje. De 50 procent minst vermogenden bezitten 8,4 procent van het nettovermogen.

Die 55 procent die de rijkste 10 procent Belgen vandaag bezitten, is een daling in vergelijking met vijf jaar geleden. Toen bezaten zij nog bijna 60 procent van het totale nettovermogen. Terwijl het aandeel in het nettovermogen van de rijkste Belgen afnam, bleef dat in de eurozone het voorbije decennium gemiddeld vrij constant rond 56 procent. De 8,4 procent van de 50 procent minst vermogenden bleef vrij constant.

De vermogensongelijkheid in ons land neemt al sinds 2011 af. België is nu minder ongelijk dan gemiddeld in het eurogebied. Dat komt volgens de Nationale Bank omdat in ons land meer mensen een woning bezitten en omdat de waarde van de Belgische aandelen minder sterk steeg dan elders.

Ook de ongelijkheid tussen landen op wereldniveau is sinds 1980 sterk afgenomen.

Binnen sommige landen nam de ongelijkheid wel sterk toe. Dat is bijvoorbeeld zo in de VS en in andere Angelsaksische landen, en ook in China. Maar dus niet in Europa en zeker niet in België. Wie dat blijft beweren, kent de cijfers niet of is van slechte wil.