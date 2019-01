Onderzoeksrechter wees verzoek tot inzage Van Langenhove af

In het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden heeft de verdediging van Dries Van Langenhove een verzoek tot inzage in het strafdossier ingediend, maar dat heeft de onderzoeksrechter afgewezen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.