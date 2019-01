Kathleen Cools versus Dries Van Langenhove: waarover ging de discussie nu eigenlijk?

In een bijzonder bitsig interview in Terzake op Canvas wees Kathleen Cools haar studiogast Dries Van Langenhove erop dat hij in verdenking is gesteld, wat Van Langenhove met klem ontkende. Justitiewatcher Jan Nolf verschaft duidelijkheid.