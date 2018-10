Onderzoek naar Lode Vereeck voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Het parket Limburg heeft een onderzoek geopend naar Lode Vereeck, die senator is en ook de Open VLD-lijst in Diepenbeek trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag. De Universiteit Hasselt, waar Vereeck hoogleraar Economie is, heeft bij het parket aangifte gedaan van mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. Dat meldt VRT NWS maandag. In een reactie aan Belga zegt Vereeck dat het parket en de universiteit hem niet op de hoogte hebben gebracht van het dossier.

Meewerken aan onderzoek

De UHasselt zegt dat ze op de hoogte was van klachten, en een dossier heeft overgemaakt aan het parket, maar onthoudt zich verder van commentaar. Het parket van Limburg bevestigt aan de VRT dat het die aangifte van de universiteit Hasselt heeft ontvangen per brief. Aan de UHasselt is Vereeck op dit ogenblik in ziekteverlof. 'Ik heb net vernomen dat de universiteit een dossier aan het parket heeft overgemaakt ter inzage. Ik kan hierop niet verder reageren, omdat ik van niets weet, noch van de unief, noch van het parket', zegt Vereeck in een reactie aan Belga.

'Ik ben blij dat het parket er zich mee bemoeit, zodat deze geruchtenmolen kan stoppen. Ik heb in ieder geval het volste vertrouwen in het gerecht, en hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn onschuld. Ik werk dan ook heel graag mee aan een eventueel onderzoek.'

Stap terugzetten

'Meldingen als deze zijn altijd ernstig te nemen', zo reageert Open VLD. In afwachting van het resultaat van het onderzoek is afgesproken dat Lode Vereeck een stap terug zet uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. Ook in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van volgende week zal Vereeck 'zich terughoudend opstellen'.

'Een onderzoek zal helderheid brengen en we hebben er het volste vertrouwen in dat het parket haar werk zal doen', zo laat de partij weten via Belga. 'Lode Vereeck heeft ons laten weten dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek'.