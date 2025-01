Onderzoek naar Bende van Nijvel moet heropend worden

De onderzoeksrechter moet het onderzoek naar de Bende van Nijvel heropenen. Dat berichtte het Nieuwsblad maandagavond en wordt aan Belga bevestigd door Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de kinderen van Georges De Smet.

Volgens Vandenbussche is er een piste nooit onderzocht. De Smet werd door de overvallers van de Bende van Nijvel op de parking van de supermarkt van Aalst gegijzeld en kreeg daarna een kogel in het hoofd.

Twee getuigen hebben volgens de advocaat op de avond van de overval de nummerplaat van de daders genoteerd.

‘Het schriftje is toen afgegeven bij de politie en het is in het dossier beland’, aldus Vandenbussche. ‘Maar dat spoor is niet verder onderzocht. We hebben nu een sprankeltje hoop dat er toch iets in gang zal schieten’, klinkt het.