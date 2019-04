Onderzoek KU Leuven: 'Kwaliteit Vlaams onderwijs daalt fors'

De kwaliteit van het Vlaams onderwijs gaat er flink op achteruit. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven, waarover De Morgen maandag bericht.

Absolute wereldtop was het Vlaams onderwijs nog in 2003. Voor begrijpend lezen stond Vlaanderen in de PISA-studie van de OESO, een internationaal vergelijkend onderzoek naar het onderwijsniveau, op plaats drie. Voor wiskunde zelfs helemaal bovenaan.

Maar sindsdien ging het fors bergaf, blijkt uit de analyse van professor emeritus Jan Van Damme, Kim Bellens en Wim Van den Noortgate (KU Leuven), die is verschenen in vaktijdschrift TORB. De studie combineert de resultaten van PISA en twee andere internationale onderzoeken: PIRLS, dat zich richt op taal- en leesvaardigheid, en TIMSS, dat focust op wiskunde en wetenschappen.

Zo is de grote voorsprong voor leesvaardigheid die Vlaanderen begin deze eeuw had op Franstalig België intussen gehalveerd. Dat is bijna volledig te wijten aan de achteruitgang van Vlaanderen zelf. Opvallend zijn de grote verschillen bij de onderwijsnetten, klinkt het ook. Het katholiek onderwijs krijgt de zwaarste klappen.

'Dit bewijst dat er meer aan de hand is dan enkele knipperlichten die branden', zegt OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme.