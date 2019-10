'Door de leerwinst te meten, zoals de nieuwe Vlaamse regering van plan is, zullen we de kwaliteit van ons onderwijs snel en nauwkeurig kunnen monitoren', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte.

'De nieuwe Vlaamse regering wil werk maken van maatregelen waarvoor binnen het onderwijs al lang wordt gepleit. Dat is een goede zaak. Maar in het regeerakkoord staan ook dingen die me zorgen baren', zegt economieprofessor Kristof De Witte, directeur van het onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research. 'Het M-decreet, waardoor ook kinderen met speciale behoeften in het reguliere onderwijs les kunnen volgen, wordt bijvoorbeeld omgedoopt tot begeleidingsdecreet. Als de regering daarmee radicaal voor een andere aanpak kiest, zou dat jammer zijn.'

...