Gezocht: leerkrachten voor De Leraarskamer 2023-2024

Of het nu over het lerarentekort, de minimumdoelen of centrale toetsen gaat, tegenwoordig heeft iederéén een mening over het onderwijs. Van ouders en leerlingen tot pedagogen en andere experts. Al te vaak vergeten we daarbij te luisteren naar degene die als geen ander weet hoe het in Vlaamse klaslokalen toegaat: de leerkracht.

Omdat Knack daar verandering in wil brengen, stellen we ook in het nieuwe schooljaar een leraarskamer samen. Gebeurt er iets op onderwijsvlak of komt iemand met een opvallend voorstel, dan vragen we de leerkrachten uit ons panel om hun mening.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die in het leerplichtonderwijs voor de klas staat. We zoeken leerkrachten uit alle provincies, onderwijsniveaus, netten en onderwijsvormen. Van kleuterleerkrachten tot praktijkleraren in het beroepsonderwijs. Van beginners en zij-instromers tot mensen met tonnen ervaring.

Wat verwachten we van u?

· Dat u minstens elke maand even tijd kunt maken om onze vragen over een actueel onderwijsthema te beantwoorden. Uw mening wordt dan verwerkt in artikels die in Knack en/of op Knack.be verschijnen.

· Dat u vrij bent op zaterdag 23 september voor een samenkomst op de redactie van Knack in Brussel met de andere leden van de nieuwe leraarskamer.

Schrijf u hier in voor De Leraarskamer 2023-2024: