Ondanks oorlog in Oekraïne blijft Belgisch leger goed aanwezig in Afrika

Ondanks het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne verzekeren kleine Belgische militaire contingenten nog steeds training van lokale legers in Afrika, vanuit de Democratische Republiek Congo in Niger en Benin, twee landen die in toenemende mate blootgesteld worden aan jihadisme.

Het Belgisch leger is sinds 2017 aanwezig in Niger in het kader van de operatie New Nero. Die heeft tot doel om bataljons van Nigerese speciale eenheden op te leiden om de strijd op te nemen tegen gewapende groeperingen. Een twaalftal van deze bataljons zijn al door België getraind en deels uitgerust, waarna sommige ingezet zijn in de zogenaamde ‘driegrenzenzone’ tussen Niger, Mali en Burkina Faso.

De opleiding wordt momenteel gegeven door vijf instructeurs van de Special Forces Group (SFG), een elite-eenheid gekazerneerd in Heverlee bij Leuven, in Tillia, in het zuidwesten van Niger. Andere militairen voorzien hen van medische, logistieke en telecomsteun, waardoor de omvang van het detachement uitkomt op zowat vijftien mensen, de meesten van hen gebaseerd in de hoofdstad Niamey.

De trainingen worden gegeven in een multinationaal kader, met deelname van Duitsers, Italianen en Amerikanen, zo liet het hoofd van het detachement woensdag weten aan de topman van Defensie, admiraal Michel Hofman. Die laatste bracht het detachement een bezoek tijdens zijn traditionele eindejaarsrondreis langs de Belgische detachementen op missie in het buitenland.

Operation Gazelle

Duitsland gaat evenwel zijn trainingsmissie stopzetten, die de Bundeswehr sinds 2017 uitvoert onder de naam Operatie Gazelle. De Europese Unie lanceerde onlangs een militaire partnerschapsmissie in Niger, EUMPM Niger, voor een initiële duur van drie jaar, om het land te steunen in zijn strijd tegen terrorisme.

België zal zijn inspanningen in Niger voortzetten, met een project rond het bouwen van infrastructuur, aldus Defensie, dat ook de aankoop van individuele en collectieve uitrusting voor het Nigerese leger zal financieren.

In Benin, sinds 1999 een geprivilegieerde partner voor militaire samenwerking, zijn meerdere projecten uitgevoerd of gepland. Het gaat daarbij onder meer over veiligheid voor de scheepvaart, in een regio (Golf van Guinee) die geteisterd wordt door piraten en trafikanten allerlei. De marine en politie van Benin worden getraind in het aan boord gaan van verdachte schepen en het beveiligen van havenfaciliteiten.

In de Democratische Republiek Congo is in april een langdurige missie van start gegaan. Het gaat om training van drie commandobataljons van de 31ste snelle reactiebrigade van het Congolese leger in Kindu, de hoofdplaats van de provincie Maniema.