Olivier Vandecasteele veroordeeld tot 28 jaar cel in Iraanse gevangenis

Olivier Vandecasteele, de Belgische humanitaire medewerker die al negen maanden in een Iraanse cel zit, is in Iran veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt Olivier Van Steirtegem, een vriend die optreedt als woordvoerder van de familie, woensdag aan Belga.

Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier Vandecasteele, en Olivier Van Steirtegem hadden dinsdag een onderhoud met premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Daar kwamen ze te weten dat Olivier Vandecasteele door het Iraanse gerecht veroordeeld is tot 28 jaar cel.

De aanklacht tegen Vandecasteele is niet gekend. Het herstel van het Belgisch-Iraanse verdrag, dat een gevangenenruil tussen Olivier Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi mogelijk maakte, zou de enige manier zijn om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen. Hij is al een maand in hongerstaking.