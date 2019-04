OESO: Overheden moeten meer doen om middenklasse te steunen

Overheden moeten meer doen om de middenklasse te steunen, zegt de OESO, de Organisatie van de belangrijkste industrielanden, woensdag in een rapport. Aanleiding is het feit dat de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan. Hun inkomsten stijgen nog amper, terwijl de kosten -in het bijzonder voor huisvesting en onderwijs- wel fors zijn gestegen.