Mohamed Ridouani (SP.A): 'We zijn de middenklasse vergeten'

SPA-lijsttrekker Mohamed Ridouani volgt na een monsterscore bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn partijgenoot Louis Tobback op als burgemeester van Leuven. In Leuven vormt burgemeester Ridouani een progressieve coalitie met Groen en CD&V.

In tegenstelling tot andere centrumsteden blijft zo een socialist aan het hoofd van een centrumstad in Vlaanderen. 'Het Leuvense model van SP.A werkt. Ik hoop dat dat inspirerend kan zijn voor de rest van Vlaanderen', zegt hij in De Zondag.

Ridouani ziet vier factoren die aan de basis liggen van het succes in Leuven: 'Eén: sterke en integere figuren, inderdaad. Twee: goed bestuur. Drie: durven vernieuwen, zowel mensen als ideeën. En vier: een verbindend verhaal brengen dat solidariteit koppelt aan vooruitgang.' Maar volgens de nieuwe burgemeester van Leuven heeft de SP.A op nationaal niveau het belang van de middenklasse onderschat, wat gedeeltelijk de terugval van zijn partij verklaart.

"Een socialistische partij moet er zijn voor mensen in moeilijkheden, maar óók voor de middenklasse. Die laatste groep zijn we vergeten. We vervallen te veel in een discours van 'miserabilisme'. Negatieve zaken worden belicht, zoals de lage lonen, terecht, maar zonder een toekomstperspectief te bieden. Dat zorgt ervoor dat de middenklasse afhaakt', aldus Ridouani.

De opvolger van Louis Tobback maakt zich sterk dat hij in Leuven een optimistisch verhaal heeft gebracht van 'solidariteit én vooruitgang voor iedereen'. 'Dat is ook gelukt. Hoger opgeleiden stemmen hier wél voor SP.A.'