OCAD kreeg 218 meldingen van extremisme of terrorisme, onder meer ‘ongelovigen’ en virologen geviseerd

OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, kreeg vorig jaar 218 meldingen binnen in verband met terrorisme of extremisme. Een dreiging werd beoordeeld als ‘zeer ernstig’. Dat meldt OCAD donderdag in een persbericht. ‘Dreigingen worden nog steeds het meest geuit via sociale media en berichtenapplicaties’, klinkt het.

OCAD categoriseerde de meldingen in vier dreigingsniveaus: laag, gemiddeld, ernstig of zeer ernstig. Meer dan de helft van de meldingen schatte het coördinatieorgaan in als laag. Minder dan een op de tien dreigingen was op een gegeven moment ernstig, schrijft OCAD. Een op de drie viel onder de categorie gemiddeld.

In het merendeel van de gevallen ging het om een individu, eerder dan dat de dreiging voortkwam uit terroristische of extremistische groepen. Daarbij kwamen meerdere dreigingen uit het buitenland. In hoofdzaak werden doelwitten in België geviseerd. De dreiging kon gericht zijn tegen het brede publiek, religieuze gemeenschappen, migranten, asielcentra en ‘ongelovigen’, maar evenzeer tegen politici, virologen en andere gezondheidsexperts, klinkt het.

OCAD laat weten dat een op de drie meldingen verband hield met een jihadistische ideologie. Meer dan een op de tien kwam uit rechts-extremistische hoek. In de meldingen was sprake van explosieven, vuurwapens en ramvoertuigen. Het algemene dreigingsniveau in België bleef doorheen 2021 gemiddeld op niveau twee.