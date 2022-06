Nog nooit zoveel flitsboetes uitgedeeld als in 2021

Er werd nog nooit zoveel geflitst op de weg als afgelopen jaar. In 2021 werden meer dan 4,6 miljoen snelheidsboetes opgestuurd. Een stijging met 14,75 procent in vergelijking met 2020, toen het aantal boetes nog ruim 4 miljoen bedroeg. Ook in 2019 werden goed 4 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. De federale wegpolitie wijst naar het toegenomen aantal trajectcontroles, maar ook naar ‘een soort compensatiedrang op de weg na corona’.

‘2020 was wel een coronajaar, toen bestuurders zich door de maatregelen weinig mochten verplaatsen’ zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. ‘Je zou denken dat het logisch is dat er nu meer boetes zijn, maar ten opzichte van 2019 is er ook een aanzienlijk verschil. En toen was er nog geen sprake van COVID-19.’

‘Autobestuurders lijken hun teruggewonnen vrijheid te willen botvieren op de Belgische wegen’, zegt Ricour. ‘Dat is een weerslag van corona, toen iedereen moest binnenblijven. Toen we vorig jaar opnieuw buiten mochten, zijn velen daardoor harder op het gaspedaal beginnen te duwen. We merkten een soort van compensatiedrang, wat voor meer boetes heeft gezorgd.’

Niet alleen ons rijgedrag heeft het aantal snelheidsovertredingen fors doen verhogen, er werd ook gewoon meer geflitst. De laatste jaren kwamen er in Wallonië vooral op snelwegen trajectcontroles bij, in Vlaanderen werden ze steeds meer op gewestwegen geactiveerd. Naast de flitsers zelf zorgde extra personeel ervoor dat het aantal boetes de lucht inschoot. Een laatste reden waarom steeds meer bestuurders tegen de lamp lopen, is de technische snelheidsmarge die verdwijnt.

Meer dan de helft van de flitsboetes is te wijten aan overdreven snelheid in een zone 50 of een zone 30.

Flitsboetes brengen natuurlijk geld in het laatje. Volgens berekeningen streek de Belgische staatskas in 2021 zo’n slordige 400 miljoen euro op. ‘Maar dat geld blijft daar niet staan’, zegt Ricour nog. ‘Daar komen heel wat verdeelsleutels aan te pas. Een deel vloeit terug naar de politie, waar wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid en handhaving.’