De Nationale Veiligheidsraad heeft de vraag van het leger verworpen om het maximale aantal militairen op straat te verlagen. Dat is vrijdag uit regeringsbronnen vernomen.

In het kader van de operatie Vigilant Guardian (OVG) zijn militairen ingezet in de grote steden van het land, als versterking van de federale politie. Het maximale aantal is momenteel bepaald op 550, maar ligt in realiteit lager.

De generale staf van Defensie vraagt al maanden een verlaging van het aantal militairen die instaan voor de operatie voor binnenlandse veiligheid, zodat de eenheden meer kunnen trainen voor hun belangrijkste taken. De operatie duurt intussen al bijna vijf jaar.

Generaal-majoor Johan Peeters, hoofd van de militaire operaties, bevestigde in de kranten Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad dat het leger de Nationale Veiligheidsraad heeft gevraagd dat aantal met de helft af te bouwen vanwege personeelsgebrek.

De Nationale Veiligheidsraad heeft tijdens een vergadering op donderdag die vraag verworpen, zo hebben twee bronnen vrijdag aan Belga gemeld. In de raad zitten de premier, de vicepremiers en de bevoegde ministers, de politieleiding, de inlichtingendiensten en het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in België coördineert.

De ministerraad die vrijdagochtend plaatsvond, besliste om een maand langer het maximale aantal op 550 te behouden. De operatie is in januari 2015 gestart als versterking van de federale politie. Tot 1.800 militairen zijn gemobiliseerd na de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en het metrostation Maalbeek in Brussel. Sindsdien is dat verlaagd naar maximaal 550, maar in realiteit ligt het aantal volgens cijfers van begin oktober op 420.