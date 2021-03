In verschillende stations en op treinen richting kust is het momenteel te druk. Spoorwegmaatschappij NMBS raadt daarom haar reizigers sterk af om vandaag (dinsdag) en woensdag nog met de trein naar de kust te reizen. Intussen is het drukteplan geactiveerd.

Zoals verwacht lokken de verlengde paasvakantie en het mooie weer heel wat mensen naar de kust. Op de treinen richting kust en in de tussenliggende stations is het dan ook druk. Het drukteplan van NMBS, om drukte te spreiden en te kanaliseren, is geactiveerd.

De vervoersmaatschappij raadt ook af om dinsdag en woensdag nog naar zee te reizen met de trein. 'We raden reizigers aan om andere, rustige bestemmingen in België te kiezen', klinkt het bij NMBS. In het station Gent-Sint-Pieters stonden dinsdagmiddag honderden mensen aan te schuiven om de roltrap te mogen nemen naar de perrons voor de treinen richting kust.

Medewerkers van de NMBS en Securail zorgen voor de doorstroming en er wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. De mondmaskerplicht wordt goed nageleefd en de wachtplaatsen bevinden zich in open lucht, maar de mensen staan heel dicht op elkaar en kusttoeristen klaagden dat ze meer dan een uur moesten wachten.

De NMBS laat alleen reizigers op de perrons als er voldoende plaatsen zijn op de treinen, maar omdat er weinig mensen afstappen in Gent loopt de wachttijd op.

Gouverneur West-Vlaanderen roept op om kust te vermijden

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé roept op om niet meer af te zakken naar de kust. Dat doet hij dinsdag naar aanleiding van de drukte in stations en op de treinen richting kust.

De extra maatregelen die waren vastgelegd met NMBS omtrent de drukte richting kust, gaan pas in op 3 april. Voorlopig kleurt de kustbarometer nog overal groen of 'rustig'/'gezellig'. Het mooie weer lokt opnieuw heel wat mensen naar zee. Dinsdagmorgen riepen de NMBS en gouverneur Carl Decaluwé al op om niet meer naar de kust te komen.

Ondertussen lijkt de drukte aan zee voorlopig mee te vallen. De druktebarometer kleurt nagenoeg overal groen, wat staat voor rustig. In Blankenberge komen wel vrij volle treinen aan. "Bij elke trein die aankomt is het alle hens aan dek maar de spreiding werkt. Het is voorlopig nergens in de stad te druk", zegt burgemeester Daphné Dumery. In Blankenberge zorgen gemeenschapswachten, het stadsteam en de politie voor de monitoring van de drukte. Ook in Oostende blijft de drukte beheersbaar. "Er is veel volk gespreid op het strand en dat zorgt voor een kalmere dijk. Het autoverkeer richting Oostende is duidelijk geen probleem. Op de middag noteerden we op onze parkings een bezetting van slechts 55 procent", zegt burgemeester Bart Tommelein.

Volgens gouverneur Decaluwé is het aflsuiten van toegangswegen voorlopig niet aan de orde. "We zien dat de meeste mensen met de trein komen." Vanavond/dinsdagavond krijgen kustgemeenten Blankenberge en Oostende bijstand van extra politiemensen van de federale politie om de uittocht in goede banen te leiden. "De NMBS stuurt ook extra lege treinen richting Oostende die vanavond de dagjesmensen terug naar huis kunnen voeren", aldus Tommelein.

