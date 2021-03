De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil tijdens de aangekondigde paasdrukte de vrijheid van de toeristen niet te veel beperken. 'Al ben ik blij dat er alleen gewinkeld kan worden op afspraak.'

Verwacht wordt dat duizenden mensen komend weekend naar zee zullen afreizen. Hoe bereiden de kustgemeentes zich voor op de massa toeristen, en hoe denken ze de nieuwe coronamaatregelen af te dwingen? In Oostende en Blankenberge hangt dat deels af van de aanpak van de NMBS. De veelbesproken regel dat treinreizigers alleen op een plek aan het venster mogen zitten, zou de toestroom voor 50 procent moeten beperken. Ook zal de NMBS reizigers afraden met de trein te komen via een app, en mogelijk ook via een sms-alert. 'Zo kunnen de mensen gewaarschuwd worden dat ze beter een latere trein naar huis nemen', zegt Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende. 'Met de nieuwe regel van de NMBS verwachten we dat er 5000 à 8000 treinreizigers per dag zullen aankomen in Oostende. Dat is beheersbaar. Het zal er alleen op aankomen dat de NMBS dat aantal ook kan handhaven. Als wij het in Oostende via crowdcontrol kunnen regelen, zou de NMBS dat ook moeten kunnen.'Maar er is ook nog de kusttram, weet de burgemeester. 'Oostende heeft 10.000 tweedeverblijvers, maar in buurgemeenten zoals Nieuwpoort, De Haan en Middelkerke zijn er nog veel meer mensen met een tweede verblijf. Zij hebben ook de gewoonte om naar Oostende te komen. Wat dat betreft, ben ik blij dat er alleen gewinkeld kan worden op afspraak. Dat maakt het beter beheersbaar.'Zijn er onderlinge afspraken met de andere kustgemeenten over de coronamaatregelen?Bart Tommelein: Nee. We willen de vrijheid van de mensen niet nog meer beperken. We waarschuwen de dagjesmensen bijvoorbeeld wel dat ze rekening moeten houden met het aantal openbare toiletten in de stad. We hebben nu twaalf locaties met toiletten. Die moeten na elk bezoek gereinigd worden, dus dat kost tijd.Krijgt u genoeg ondersteuning van de overheid?Tommelein: Nee, ik heb het allemaal zelf moeten betalen. Het kost ons elke dag geld. We hebben voor de paasvakantie extra jobstudenten moeten aannemen om de zaak te kunnen managen. Iedereen zal naar de kust komen, en dan vooral naar Oostende. Het zou niet verkeerd zijn als de Vlaamse en de federale overheid tussenbeide zouden komen in de kosten.Geldt in Oostende een alcoholverbod, zoals in Blankenberge?Tommelein: Nee, er wordt al zoveel verboden. Er is wel een stedelijke verordening waarbij we kunnen optreden indien nodig. Als er sprake is van overlast, kan de politie onmiddellijk ingrijpen en een alcoholverbod uitschrijven. Ook mag er geen alcohol via de raamverkoop verkocht worden. Maar ik zal de mensen niet verbieden om met een flesje wijn in hun rugzak naar zee te komen. Ik probeer niet nog meer verbodsbepalingen op te leggen dan er al zijn. Ook omdat het een zware last is voor de politie.Komt er tijdens het paasweekend extra politie op straat?Tommelein: Jawel, we krijgen federale ondersteuning van de politie te paard. Ook zijn er extra gemeenschapswachten actief.