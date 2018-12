Ninove: Tania De Jonge (Open VLD) slaagt niet in coalitievorming en stopt als burgemeester

'Open VLD heeft besloten geen verdere stappen meer te ondernemen. Ik ga op zoek naar nieuwe uitdagingen', zegt De Jonge. Daardoor dreigt de onbestuurbaarheid in Ninove, waar Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, twee zetels te kort heeft om een college met meerderheid te installeren.

De Jonge had eerder al een ultimatum gesteld aan D'haeseleer en aangekondigd zelf gesprekken te zullen beginnen indien Forza Ninove geen meerderheid kon voorstellen. Open VLD vroeg aan de twee andere partijen in de Ninoofse gemeenteraad, N-VA en Samen, om gesprekken op te starten voor een alternatieve meerderheid. 'Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. De N-VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie', zegt De Jonge.

'Wij hadden met Samen een gesprek om hen dit mee te delen en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het hierdoor onmogelijk is om een stabiele coalitie op de been te brengen. Open VLD heeft daarbij besloten geen verdere stappen meer te ondernemen.'

Wij hopen alvast dat onze inwoners niet het slachtoffer worden van de politieke impasse waarin onze stad is terechtgekomen. Tania De Jonge (Open VLD)

Guy D'haeseleer geeft voorlopig geen commentaar op de afgesprongen coalitievorming. Hij verklaarde eerder geen college te willen dat beslissingen neemt met gedoogsteun en zou aansturen op een geheime stemming op de gemeenteraad. 'Wij hopen alvast dat onze inwoners niet het slachtoffer worden van de politieke impasse waarin onze stad is terechtgekomen', zegt De Jonge. 'We hopen dat er alsnog een stabiel bestuur zal ontstaan voor het uitbouwen van een positief toekomstproject voor onze mooie stad. Open VLD zal alvast haar constructieve bijdrage leveren in het belang van onze inwoners. We wensen de nieuwe ploeg ook alle succes toe in het besturen van onze stad. Het was een eer burgemeester te mogen zijn van onze prachtige stad.'

De Jonge blijft op post tot er een nieuwe burgemeester is aangesteld. De zetelverdeling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) voor het OCMW is wel al bekend. 'Het aantal leden in het BCSD per partij wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad. Forza Ninove haalde vier zetels tegenover twee voor Open VLD en twee voor Samen', meldt het gemeentebestuur.

Open VLD en N-VA hadden geprobeerd om een lijstverbinding tot stand te brengen, maar die zou volgens Het Laatste Nieuws mislukt zijn omdat één van de verkozenen van N-VA zou geweigerd hebben om die lijstverbinding te ondertekenen.

De aanstelling van de leden van het BCSD gebeurt tijdens de eerste vergadering van de OCMW-raad op 3 januari.