Nieuwjaarsreceptie Open VLD in teken van jobs en vooruitgangsoptimisme

De Open VLD wil het komende jaar meer mensen aan de slag krijgen. Zoveel is duidelijk na de nieuwjaarsreceptie van de partij maandagavond. ‘Op een bepaald moment moet het duidelijk zijn: het is ’s morgens opstaan en gaan werken, voor iedereen die dat kan.’

Terwijl de voorbije drie jaar noodgedwongen in het teken stonden van het beschermen van de koopkracht, verandert de partij van de premier voor 2023 het geweer van schouder. Dat bleek al tijdens een interview met De Croo in De Tijd midden januari, waarin hij de focus legde op ‘de concurrentiekracht’, in plaats van de koopkracht die de afgelopen crisisjaren centraal stond.

Die boodschap zette hij maandagavond nog eens kracht bij in de Brusselse Bozar, waar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de partij plaatsvond. De sociale zekerheid heeft de afgelopen twee jaar haar nut bewezen als schokdemper, maar om haar te beschermen moeten méér mensen aan de slag, was de boodschap. ‘We moeten kansen geven en mensen sterker maken, maar ze moeten ook zélf knokken en werken. Op een bepaald moment moet het duidelijk zijn: het is ’s morgens opstaan en gaan werken, voor iedereen die dat kan’, aldus De Croo. Partijvoorzitter Egbert Lachaert spoorde de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB – die ‘meer kan doen dan wat ze vandaag doet’ – aan om daar werk van te maken.

Daar komt nog bij dat het verschil tussen werken en niet werken voor de liberalen gerust wat groter mag. Lachaert had het in dat opzicht onder meer over de hervorming van het sociaal energietarief, ‘zodat we ook mensen die wel werken kunnen ondersteunen’. ‘We zullen nooit aanvaarden dat mensen die niet gaan werken op het einde van de maand meer overhouden dan iemand die zich elke dag uit de naad werkt’, verwoordde De Croo het.

Ook de nadruk op optimisme en samenwerking viel op. Uithalen of subtiele sneren met naam en toenaam vielen er maandagavond in tegenstelling tot op de nieuwjaarsrecepties van sommige andere partijen niet te noteren, al had De Croo het wel over ‘extremisten van links en van rechts’, die de democratie bedreigen en ‘de agenda van Poetin mee uitvoeren’.

‘Tussen ons: ik heb echt mijn buik vol van al het politieke geklaag, van het negativisme en de afbraakretoriek’, liet de premier zich ontvallen. ‘Met al dat geruzie en negativisme koopt de Vlaming ‘juist niks’‘. Lachaert verdedigde het palmares van de geplaagde federale regering, die ‘zogezegd niet meer overeenkomt, maar wel de kerncentrales kon verlengen en de koopkracht en de concurrentiekracht heeft beschermd.’

Die federale regering moet ook het komende jaar nog volop aan de bak, gaf de voorzitter aan. Naast jobcreatie is er ook de fiscale hervorming waar CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem aan werkt en die er voor de liberalen vooral voor moet zorgen dat mensen netto meer overhouden en dat de overheid efficiënter werkt en minder belastingen int.

Het meeste applaus uit de zaal viel Vincent Van Quickenborne te beurt. De minister van Justitie en zijn gezin moesten het afgelopen jaar meermaals onderduiken in een safehouse door bedreigingen uit het drugsmilieu. Van Quickenborne ‘pakt de drugsmaffia zo hard aan dat ze zelfs zijn vrouw en kinderen bedreigen’, zei De Croo daarover.

Buiten de Bozar stonden voor aanvang van de receptie tientallen boze politievakbondsleden. Zij hadden hun komst vooraf aangekondigd: de bonden eisen onder meer de loonsverhoging die de regering had beloofd, maar nadien moest spreiden in de tijd. Op veel begrip van Lachaert kon die actie echter niet rekenen. ‘Aan de overkant van de straat staan vakbonden die het normaal vinden dat je op 58 jaar op pensioen gaat en daarom komen ze ons intimideren. Wij liberalen zullen dat nooit normaal vinden.’

Op 12 mei houdt de partij een groot congres in ’t Kuipke in Gent, kondigde Lachaert nog aan. Dat congres zal in het teken staan van het klimaat, dat volgens de voorzitter ‘veel te lang is overgelaten aan de linkse partijen’. ‘Wij geloven meer in de mensen, in onderzoek en ontwikkeling, in creativiteit en in groei. In mei komen we met onze eigen antwoorden op het klimaatverhaal.’ ‘Nieuwe liberale vlaggen planten’, noemde Lachaert dat.