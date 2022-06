Nieuwe partij Vrijheid wil alternatief zijn voor protestkiezers en coronasceptici: ‘Het is niet fair’

In de schaduw van het federaal parlement, in het Warandepark in Brussel, wordt donderdag de nieuwe partij Vrijheid voorgesteld. Het doel van partijvoorzitter Michael Verstraeten, advocaat en oprichter van vzw Viruswaanzin, is om een alternatief te bieden voor de protestkiezer die sinds de coronapandemie het geloof in de politiek is verloren.

Vrijheid profileert zich als een partij die zich in het centrum bevindt, op economisch vlak eerder rechts is, maar ook een belangrijk sociaal luik heeft. Partijvoorzitter Verstraeten noemt dit het ‘nieuwe humanisme’. ‘We volgen een libertaire opvatting van een zo klein mogelijke staat die efficiënt werkt. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de mens in al zijn aspecten, de holistische aanpak van de mensen’, legt hij uit.

De nieuwe partij richt zich op de proteststemmers en tegenstanders van de coronamaatregelen. Die kiezers dreigen voor het Vlaams Belang te kiezen, dat zich nu ook als grote tegenstander profileert. Maar Vrijheid spreekt dat tegen.

‘Het is niet fair. We hebben met de coronabeweging aan alle parlementariërs gevraagd om een gesprek te hebben om te tonen wat er verkeerd liep. Niemand is daarop ingegaan, ook het Vlaams Belang niet’, verklaart Verstraeten. ‘Mensen stemmen niet voor Vlaams Belang voor de splitsing van België, maar vanwege de tegenstand tegen de maatregelen. De kiezers die bij Vlaams Belang zitten en zich daar zelf niet zo goed bij voelen, die bieden we nu een alternatief’, vervolgt hij.