De vier partijen die in Nederland een nieuwe regering willen vormen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) streven ernaar om nog vóór het kerstreces een coalitieakkoord te bereiken. Dat laten informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) maandag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de informateurs zijn er sinds eind november 'goede vorderingen gemaakt'. De partijen willen voor eind volgende week hun akkoord presenteren 'zodat daarover een debat in de Kamer kan worden gevoerd', schrijven ze. Als er in de komende twee weken een coalitieakkoord ligt, betekent dat nog niet dat er ook voor de feestdagen een nieuw Nederlandse regering is. De verwachting is dat de zoektocht naar en aanstelling van nieuwe ministers daarna nog enkele weken in beslag zal nemen.

In de Nederlandse Tweede Kamer klinkt veel kritiek op de lange duur van de vorming van een nieuwe regering, die uit dezelfde partijen zou bestaan als de vorige. Door de aanslepende onderhandelingen worden allerlei belangrijke kwesties op de lange baan geschoven, zegt de oppositie. Het is volgende maand een jaar geleden dat de regering-Rutte III haar ontslag indiende, als gevolg van de toeslagenaffaire. De verkiezingen, die al eerder waren gepland, vonden bijna negen maanden geleden plaats.

