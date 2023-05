‘Ndragheta in België: dertien personen opgepakt

Bij de grootschalige operatie tegen de ‘Ndrangheta zijn in België dertien personen opgepakt. Ook in negen andere landen werden politieacties uitgevoerd, en in heel Europa (België inbegrepen) gaat het om 147 arrestaties. Dat melden het federaal parket en het parket van Limburg.

Volgens beide parketten gaat het om de grootste operatie ooit tegen de ‘Ndrangheta. In België werden 150 politieagenten ingezet, in Duitsland meer dan 1.000 en in Italië meer dan 1.400 politiemensen en militairen.

De grootscheepse politie-operatie is het gevolg van een onderzoek dat in 2018 in Limburg gestart werd naar een Italiaanse verdachten, die behoren tot de Calabrese maffia ‘Ndrangheta.

‘Dit onderzoek is het gevolg van een doorgedreven analyse van beschikbare informatie en restinformatie uit eerdere onderzoeken die het voorbije decennium plaatsvonden naar verdachten binnen de ‘Ndrangheta in Limburg’, zegt Guido Vermeiren, procureur van Limburg.

‘Uit het onderzoek is gebleken dat die verdachten een dominante rol spelen in de internationale handel in verdovende middelen. De criminele organisatie rond die hoofdverdachten was actief in de in- en uitvoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, Australië, en Afrika, het opzetten van cocaïnewasserijen, de in- en export van cannabis en hasj, geldtransfers, en witwassen.’

Volgens Sophie Lever, gerechtelijk directeur van de Limburgse FGP, kregen de verdachten de hulp van een netwerk van familieleden en andere mensen van Italiaanse origine die in België wonen. ‘Die voorzien hen van verblijfsadressen, jobs, voertuigen, telefoons, ontmoetingsplaatsen, bergplaatsen en valse documenten. Om haar positie op de internationale markt van de handel in verdovende middelen te versterken, werkte de organisatie samen met andere georganiseerde bendes en corrupte personen, die in de havens werkten waar de cocaïne toekomt.’

In 2019 bleek dat er rechtstreekse linken waren met Italië, meer bepaald met verdachten die verbleven in het Italiaanse dorpje San Luca. Na de SKY ECC-kraak in maart 2021 werden vervolgens eerst in Italië en vervolgens ook in Duitsland aparte onderzoeken opgestart door de lokale autoriteiten, op basis van de informatie uit Limburg. Op dat moment werd ook een Joint Investigation Team opgericht.

‘Er werd ook samengewerkt met verschillende andere Europese landen, en met Eurojust en Europol’, zegt Eric Snoeck, directeur-generaal van de FGP. ‘Op Eurojust hebben minstens tien coördinatievergaderingen plaatsgevonden.’ Eén en ander gaf woensdag aanleiding tot 25 huiszoekingen in België, onder andere in Genk, Maasmechelen, Hasselt, Bilzen en Pelt.

Ook in Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Roemenië, en Slovenië vonden huiszoekingen plaats, in totaal (België inbegrepen) ging het om ongeveer 150 huiszoekingen. ‘In België werden dertien personen van hun vrijheid beroofd’, zegt federaal magistraat Antoon Schotsaert.

‘Tegen zeven van hen werd eveneens een Europees aanhoudingsbevel afgeleverd door de Italiaanse autoriteiten, die hun overlevering naar Italië vragen. We hebben ook vier luxewagens, 60.000 euro cash en verschillende verboden wapens in beslag genomen, alsook gps-trackers om voertuigen te volgen.’