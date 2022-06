Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout worden voorzittersduo Groen 

Het duo Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout zijn de nieuwe covoorzitters van Groen. Ze haalden het zaterdag in een stemronde met 57 procent van de stemmen. Juan Benjumea en Elisabeth Meuleman haalden 35 procent en Jenna Boeve en Jad Zeitouni moeten genoegen nemen met 6 procent.

Voor het eerst konden de zowat 7.000 leden van Groen digitaal stemmen. Er was rekening gehouden met verschillende stemrondes, maar uiteindelijk bleek één ronde al voldoende om Vaneeckhout en Naji tot opvolgers te kronen van Meyrem Almaci en Dany Neudt. In totaal stemde 38 procent van de leden mee.

‘Dit is de start van een nieuw tijdperk voor onze partij. Trouw aan onze idealen, met niets dan respect voor onze voorgangers. We bedanken de andere duo’s voor de sportieve strijd en de leden voor het vertrouwen’, klinkt het in een eerste reactie bij Naji en Vaneeckhout.

Naji is 30 jaar en afkomstig uit Molenbeek. Ze werkt als kabinetsmedewerkster bij Brussels minister Elke Van den Brandt, maar is minder bekend bij het grote publiek. De 37-jarige Vaneeckhout uit Anzegem was in het verleden ondervoorzitter van Groen en zetelt sinds 2019 in het Vlaams parlement. Eerder dit jaar bracht hij het boek ‘Vergeten land’ uit.

‘De maatschappelijke uitdagingen zijn enorm. De politiek heeft een enorme verantwoordelijkheid de komende jaren. We kunnen ons niet permitteren om een partij te zijn die angstig in een hoekje zit of te veel met zijn eigen schaduw bezig is. Net nu is er nood aan overtuigde progressieve politiek’, zegt het duo nog.