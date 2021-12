Drie dagen na het vorige Overlegcomité verstomt ook in Franstalig België de kritiek niet op de manier waarop die vergadering tot stand is gekomen. N-VA is daarbij kop van Jut. 'Hun houding tegenover de pandemie is totaal onverantwoord.'

Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet zegt dat hij woendend is 'over hoe N-VA het Overlegcomité voor zijn kar heeft gespannen en over de gevolgen.'

Zijn PS-collega Pierre-Yves Dermagne hekelt dat het Overlegcomité 'overhaast' tewerk is moeten gaan, terwijl MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de houding van Jan Jambon betreurt. 'Vergaderingen via de pers bijeenroepen zoals de Vlaams minister-president heeft gedaan, is geen manier om er nuttig en koelbloedig mee om te gaan.'

Antwerpen

Gilkinet komt in Le Soir terug op wat de aanleiding zou zijn geweest voor Jambon om het Overlegcomité te vragen een verbod op binnenactiviteiten in te voeren.

Daarbij wordt richting Antwerpen gekeken, meer bepaald naar het Sportpaleis, waar verschillende evenementen voor kinderen geprogrammeerd stonden. Burgemeester Bart De Wever zou zijn partijgenoot Jambon daarom op pad hebben gestuurd. Al is de kans niet gering dat er sowieso een vervroegd Overlegcomité zou zijn gekomen gezien de enorme druk op de ziekenhuizen.

'Indien dat klopt, dan is dat een onaanvaardbare politieke situatie', vond MR-voorzitter Bouchez maandag op Bel-RTL.

'De houding van N-VA tegenover de pandemie is totaal onverantwoord', aldus Gilkinet in Le Soir. 'Zij hebben op een bepaald moment noodzakelijke maatregelen tegengehouden, met name toen er meer gevaccineerden waren in Vlaanderen, toen stonden ze op de rem. Nu heeft hun houding het volledige Overlegcomité verplicht te werken op een manier die niet optimaal was (over de sluiting van de scholen).'

Werkwijze

Meer globaal gaat de ecologist ook niet akkoord met de manier van werken van de federale regering, een standpunt dat de PS vorige week ook al verkondigde. 'Ik laat het alarm afgaan over de manier van werken, van beslissingen nemen rond het zorgpersoneel, de scholen, cultuur, de samenleving in het algemeen.'

Coalitiepartners PS en Ecolo vinden mekaar over een aantal grote lijnen: er is nood aan antwoorden die beter voorbereid zijn, een visie op lange termijn en een zekere voorspelbaarheid in de maatregelen.

PS'er Dermagne schuift daarvoor opnieuw de coronabarometer naar voren. CD&V deed dat vorige week ook al op Knack.be (lees ook: CD&V legt coronabarometer op tafel)

