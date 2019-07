Met Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad treedt een centrumrechtse politicus uit Wallonië voor het internationale voetlicht. Het toont dat Franstalig België niet zomaar gedomineerd wordt door de socialisten, zoals Vlaanderen graag gelooft.

Wie waren de kingmakers die Charles Michel (MR) voorzitter van de Europese Raad maakten? In de Europese pers werden de voorbije weken vooral de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse minister-president Mark Rutte, en natuurlijk de Duitse bondskanselier Angela Merkel genoemd. Drie toppolitici van liberale of centrumrechtse snit. En toch kozen zij de belangrijkste politicus van een regio die bekendstaat als een van de meest linkse van West-Europa. Of niet?

