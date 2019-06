analyse

Na vertrek Pieter De Crem: wat met de rechterflank van CD&V?

Totaal onverwacht legde Pieter De Crem (CD&V) de eed niet af als Kamerlid. Hij blijft minister in de ontslagnemende regering, maar daarna is het over en uit voor de Oost-Vlaming. Hendrik Bogaert blijft zo alleen achter als verdediger van de rechterflank - of wat daar nog van rest.

Hendrik Bogaert (CD&V) op 20 juni 2019. © Isopix

Dag Kamer, hallo Aalter. Pieter De Crem lijkt te kappen met nationale politiek, nadat hij donderdagmiddag de eed niet aflegde als Kamerlid. De meer dan 36.000 voorkeurstemmen hebben dus tot weinig geleid. Eerste opvolger Jan Briers neemt de fakkel over.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×