De nieuwe Vlaamse regering introduceert de 'vriendenerfenis', waarmee u een vriend voor een beperkt bedrag voordelig kunt laten erven. Het is maar een kleine compensatie voor de afschaffing van het duolegaat, waarmee het mogelijk was om de erfbelasting door te schuiven naar een goed doel.

'Het gebeurt niet zo vaak dat mensen aan vrienden of verre familieleden iets willen nalaten via hun testament. Maar als het gebeurt, dan schrikken ze keer op keer van de belastingfactuur. Dat is pijnlijk', zegt notaris Jelle Van Hove. Net daarom introduceerde de nieuwe Vlaamse regering de 'vriendenerfenis'. Zo kan iedereen tot 12.500 euro nalaten aan vrienden of verre familieleden (zoals neven of nichten) tegen het laagste tarief van de erfbelasting, dat normaal enkel geldt voor partners of kinderen. Het voorkeurtarief bedraagt 3 procent. Laat u 12.500 euro na aan uw beste vriend, dan betaalt die daarop 375 euro erfbelasting.

