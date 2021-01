Zowel Margot Cloet van Zorgnet-Icuro als de N-VA eisen meer transparantie van de overheid over de levering van vaccins.

'De vergetelheid van FAGG-topman Xavier De Cuyper straalt af op minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A)', zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. Dat ons land ei zo na 2,5 miljoen Pfizer-vaccins misliep door het ontbreken van een handtekening van De Cuyper zet kwaad bloed bij de grootste federale oppositiepartij. 'Dit is ronduit schandalig.'

Dat Depoorter eerder deze maand geen antwoord kreeg op de parlementaire vraag wat er met die misgelopen 2,5 miljoen vaccins was gebeurd, doet het wantrouwen jegens de minister alleen maar toenemen.

Volgens Depoorter kan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 'amper gecontroleerd worden' omdat de regering te weinig informatie verstrekt. 'Laat ons toch weten hoeveel vaccins er naar ons land komen', zegt Depoorter.

De N-VA vroeg in het recente verleden nog transparantie zoals die in Nederland bestaat. Daar verstrekte de bevoegde minister een tijdlijn met precieze bestellingen per vaccinproducent.

Factcheck

Margot Cloet, de topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, sluit zich aan bij de oproep om meer transparantie. Cloet maakte zich dinsdagavond al behoorlijk boos op de beleidsmakers. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen moest immers in allerijl de verwachte vaccinatie uitstellen door onzekerheid over de levering van Pfizer. Het nieuws over de flater van het FAGG kwam daar deze ochtend bovenop.

Cloet wil nu concreet weten wat er precies is besteld, hoeveel vaccins Pfizer zal leveren, hoeveel vaccins er waar en in welke diepvriezers liggen en wie ze zal krijgen toegediend. 'Er zou eigenlijk een permanente factcheck moeten zijn over het beleid rond de vaccins', zegt ze.

