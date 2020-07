Er blijft verwarring heersen over met wie u vanaf vandaag nog op café of restaurant mag of gaan wandelen of fietsen. 'Wie zoekt naar een manier om zoveel mogelijk mensen te zien, is verkeerd bezig.'

De verwarring was groot maandag, na de persconferentie van premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Het was voor veel mensen onduidelijk of er een verschil is - en zo ja, wat dat verschil dan is - tussen enerzijds de opnieuw ingeperkte sociale bubbel van vijf personen bovenop het gezin en anderzijds 'niet-begeleide bijeenkomsten', zoals samenscholingen of uitstappen, beperkt tot maximaal tien mensen.

...

De verwarring was groot maandag, na de persconferentie van premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Het was voor veel mensen onduidelijk of er een verschil is - en zo ja, wat dat verschil dan is - tussen enerzijds de opnieuw ingeperkte sociale bubbel van vijf personen bovenop het gezin en anderzijds 'niet-begeleide bijeenkomsten', zoals samenscholingen of uitstappen, beperkt tot maximaal tien mensen.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte de verwarring nog groter toen ze de vraag voorgeschoteld kreeg in het VRT-journaal van maandagavond. Haar uitleg: 'De bubbel van vijf bovenop uw gezin zijn mensen met wie u een nauw contact heeft. Als u graag iets gaat drinken of eten, met tien, dan kan u dat doen, maar dan moet u de hygiënemaatregelen respecteren. 'Dat zijn geen mensen die tot uw bubbel behoren. Dat kan ook met mensen van uw werk of uw sportclub zijn.' Dat kunnen, bevestigde De Block nogmaals, dus tien extra mensen zijn, bovenop de bubbel van het gezin, 'maar dan heef u niet zo'n nauwe contacten'.Maar dat klopt dus niet, zo blijkt finaal uit het ministerieel besluit dat dinsdagavond werd gepubliceerd in het Staatsblad. Op café en op restaurant gaan of barbecueën in de tuin, mag enkel met uw eigen huishouden en de bubbel van maximaal vijf, tot een totaal van maximaal tien mensen. Daar kan immers de afstand niet gerespecteerd worden. Kinderen jongeren dan twaalf jaar worden niet meegeteld. 'Elk huishouden mag maximum vijf, steeds dezelfde personen, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen', zo staat er letterlijk te lezen. Er is dus geen sprake van nog eens 'tien extra mensen'. Of toch? Elke Pattyn, woordvoerster van premier Sophie Wilmès: 'Naast de vijf nauwe contacten mogen we ook andere mensen zien, we kunnen gaan fietsen of lopen, maar dan moet er afstand gehouden worden en draagt men liefst een mondmasker.' 'Van een bubbel van tien is er nooit sprake geweest. Tien personen is de limiet, maar als je huishouden bestaat uit twee personen, dan mogen daar ook maar maximaal vijf nauwe contacten bijkomen.'Een bubbel is iets permanent, verduidelijkt viroloog Marc Van Ranst aan Knack. 'Mensen die u op uw werk ontmoet, klanten bijvoorbeeld, kunnen nooit een bubbel zijn. Dat heeft ook nooit op tafel gelegen.'Hetzelfde gaat op voor wandelen, lopen of fietsen, bevestigt Van Ranst. 'Dat is eigenlijk helemaal geen speciaal regeltje. Dat geldt als een samenscholing en mag met maximaal tien mensen. Die mensen hoeven in principe niet tot uw sociale bubbel te behoren, maar dan gelden dus wel de afstands- en mondmaskerregels.'Van Ranst erkent dat de complexiteit van onze samenleving - hij verwijst bijvoorbeeld naar samengestelde gezinnen - het onmogelijk maakt om alles in steen te beitelen. 'Het doel moet zijn om uw sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Wie tussen de regels zoekt naar een manier om zoveel mogelijk mensen te zien, is verkeerd bezig.'