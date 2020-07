Vanaf woensdag 29 juli, en dat voor minstens vier weken, wordt de sociale bubbel per gezin verkleind van 15 wisselende contacten naar 5 vaste personen. Ook voor evenementen zakt het aantal toegestane aanwezigen. Herbekijk hier de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

Het aantal van 5 personen komt bovenop het gezin en geldt voor het hele gezin, dus niet per persoon. Kinderen jonger dan 12 worden niet meegeteld.

Dat heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Die werd vervroegd naar vandaag vanwege het snel oplopende aantal besmettingen met het coronavirus.

Wilmès gaf nog mee dat momenteel vooral jongeren getroffen worden, en dat het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens voorlopig onder controle blijft.

Wat werd nog meer beslist op de Nationale Veiligheidsraad?

Wat evenementen betreft, wordt aan de lokale autoriteiten gevraagd om alle geplande evenementen te herbekijken en, indien het risico te groot is, te annuleren. 'Alles moet in het werk worden gesteld om een strikt en absoluut respect voor de bestaande protocollen te garanderen', aldus Wilmès.

Concreet wordt het toegestane aantal aanwezigen beperkt tot maximaal 100 mensen binnen en 200 mensen voor events in open lucht, zoals sportwedstrijden. Mondmaskers zijn telkens verplicht.

Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals uitstappen of samenscholingen, moeten beperkt blijven tot maximaal tien personen. Ook hier worden kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Dat aantal geldt ook voor recepties en banketten. Er gelden wel uitzonderingen voor zomerkampen en speelpleinen.

Wilmès kondigde ook aan dat voor plaatsen waar mensen in beweging zijn, zoals sportlessen en wellnessfaciliteiten, dezelfde verplichtingen als voor de horeca gelden, namelijk verplichte contact tracing.

Lokale maatregelen

Tot daar de nationale aanpak. Wilmès riep verder de lokale autoriteiten op om zelf 'krachtdadig' op te treden in hun gemeenten. 'Ze hebben alle ruimte om in te grijpen als de situatie daarom vraagt.'

De ontwikkelingen in Antwerpen, waar het aantal besmettingen heel snel stijgt, 'vraagt om krachtige maatregelen', dixit Wilmès. Ze gat nog mee dat 'de provinciale crisiscel op dit moment bijeen zit om extra maatregelen te nemen.'

Herbekijk hieronder de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad met alle aankondigingen en vragen:

