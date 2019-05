N-VA wil de volgende bestuursperiode 2 miljard euro extra uittrekken voor defensie. Maar opvallend genoeg moet het gros van dat geld komen van besparingen binnen het departement zelf. Andere partijen reageren verbaasd.

In 2015 bereikte de regering-Michel I een akkoord om tegen 2030 ruim negen miljard euro in Defensie te investeren. Met dat bedrag worden onder meer de nieuwe F-35A-gevechtsvliegtuigen, de mijnenbestrijdingsvaartuigen en lichte pantservoertuigen gekocht. Omdat Michel I de negen miljard pas vanaf volgende bestuursperiode in de boeken heeft ingeschreven, zal de volgende regering ruim in begrotingsjaar 2020-2021 ruim 2,5 miljard moeten vinden om onder meer voorschotten op de bestellingen af te betalen.

