N-VA over gat in de sociale zekerheid: 'De vakbonden hebben het nog steeds niet begrepen'

Meer dan 3 miljard euro. Zoveel bedraagt het gat in de sociale zekerheid dit jaar alleen al. Dat is meer dan dubbel zoveel als aanvankelijk gedacht werd. De vakbonden slaken een noodkreet en willen onder meer nieuwe belastingen op kapitaal. 'Maar we moeten niet belasten, we moeten mensen aan het werk krijgen', zegt Björn Anseeuw (N-VA).

Björn Anseeuw (N-VA) © Belga

De doemberichten voor de federale regeringsonderhandelingen blijven zich opstapelen. Nadat eerder was gebleken dat de begroting ontspoort, volgt nu ook het gat in de sociale zekerheid. Het Belang Van Limburg kon de documenten inkijken van het Beheerscomité Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat het tekort dit jaar meer dan 3 miljard euro bedraagt en in 2020 oploopt tot 3,5 miljard euro. Tegen 2024 stijgt het verder tot 6 miljard. Die kosten zorgen mee voor een toenemende druk op de onderhandelaars, naast de rampzalige begroting, de kosten van de vergrijzing en de stagnerende economie.

