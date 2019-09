Marc Leemans spreekt voor het eerst sinds de verkiezingen. Naar aloude gewoonte neemt de ACV-voorzitter geen blad voor de mond. 'Er zijn geen goed functionerende democratieën zónder middenveld.'

Na de verkiezingen van 26 mei bleef hij opvallend stil. Dat was vreemd, want Marc Leemans was een van de luidruchtigste critici van het beleid van de regering-Michel. 'Sociale horror', daarover had hij het. Het leverde hem voorspelbare kritiek op van de regeringspartijen. Ook van de CD&V, waarmee zijn vakbond een 'bevriende relatie' heeft. En zelfs van CD&V'ers die zich rekenen tot 'de beweging': de christelijke arbeidersvleugel.

...