N-VA legt communautaire eisen op tafel in ruil voor regeringssteun: 'Chantage,' aldus Michel

Het kernkabinet van de minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld vergadert maandag in de Lambermont over de voorwaarden die N-VA op tafel heeft gelegd om steun te bieden vanuit de oppositie. De partij heeft daarvoor afgelopen weekend de krijtlijnen duidelijk getekend. Volgens de eerste minister laat N-VA zijn goedkeuring afhangen van ofwel vervroegde verkiezingen, ofwel de confederale vlucht vooruit. 'In beide gevallen zijn die voorwaarden onaanvaardbaar', aldus premier Michel.

Het gaat dan meer bepaald om een reeks artikelen uit de grondwet die voor herziening vatbaar verklaard moeten worden: dat zou gebeuren aan het einde van de regeerperiode, zodat de volgende regering eventueel werk kon maken van een staatshervorming. Bij de start van de regering-Michel liet toenmalig vicepremier Jambon zich al ontvallen dat over die grondwetsartikelen afspraken waren vastgelegd in de 'atoma's', maar wat precies op papier werd gezet bleef een goed bewaard geheim. Nu N-VA uit de regering gestapt is, hoopt de partij in ruil voor steun aan de minderheidsregering toch nog haar communautaire eisen te kunnen verzilveren in aanloop naar de verkiezingen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters toonde zich erg misnoegd over de eisen die intussen via de media werden verspreid. Indien N-VA vervroegde verkiezingen wil, dan moet die partij dat maar duidelijk zeggen, maar dan heeft ze daarvoor wel de steun van de PS nodig, liet Peeters noteren.

Maar ook premier Michel spreekt duidelijke taal. 'Ik laat me niet intimideren door de chantage van de N-VA in verband met de stemming van de begroting. De begroting is goedgekeurd door de commissie en gesteund door de minister van Financiën (Johan Van Overtveldt, N-VA, nvdr.). Er is geen euro veranderd in deze ontwerpbegroting,' zegt de premier. 'De regering werkt voort om de belangen van de burger te verzekeren, meer in het bijzonder op het vlak van koopkracht, veiligheid en de klimaatuitdagingen.'

'Reëel risico op immobilisme'

De goedkeuring van de begroting is een van de vele horden die de premier deze week opwachten in de Wetstraat. Dinsdag verwacht de Kamer eerst meer duidelijkheid over de plannen van de premier voor de komende weken en maanden. Donderdag staat de stemming over de begroting geprogrammeerd in het parlement, en zoals het er nu naar uitziet, zal ook een stemming plaatsvinden over een motie van wantrouwen. SP.A dreigde er al tweemaal mee zo'n motie in te dienen indien de premier niet zelf het vertrouwen van het parlement vraagt, maar MR-vicepremier Didier Reynders wees die piste maandag van de hand.

Premier Michel voerde het voorbije weekend gesprekken met de oppositie met het oog op de werkzaamheden tot aan de verkiezingen eind mei. Intussen waarschuwt premier Michel voor de gevolgen van vervroegde verkiezingen. Het zijn immers enkel de federale verkiezingen die dan vroeger dan gepland zouden plaatsvinden. De Europese en regionale verkiezingen blijven einde mei geprogrammeerd. 'Er is dus een reëel risico op immobilisme en blokkage tijdens het volledige jaar 2019. Dat zou niet goed zijn voor de burgers', aldus Michel. 'Maar mocht het parlement dat willen, bijvoorbeeld door een motie van vertrouwen weg te stemmen of een motie van wantrouwen te steunen, dan zou dat een signaal zijn van het parlement'.

Intussen reageren de Franstalige socialisten misnoegd op de gesprekken die de premier voert. Ahmed Laaouej, Kamerfractieleider van de PS, stelt vast dat de premier 'sinds vrijdagnamiddag enkel contact had met de N-VA'. Volgens hem is de premier 'niet op zoek naar steun in het parlement om de koopkracht te verhogen of de klimaatambities op te trekken'.

Premier Charles Michel 'is enkel op zoek naar een nieuw verbond met de N-VA om zijn rechts beleid van afbraak en sociale scheuring voort te kunnen zetten,' klinkt het.