SP.A dreigt met motie van wantrouwen, N-VA wil dat Michel afspraken honoreert

De N-VA heeft afgelopen weekend een constructief gesprek gehad met premier Charles Michel over mogelijke steun aan de huidige regering. Die kan er komen indien de coalitiepartijen de gemaakte afspraken valideren. Dat was de boodschap van gewezen N-VA-vicepremier Jan Jambon in De Ochtend op Radio 1. Indien de onderhandelingen niet slagen, zijn voor Jambon vervroegde verkiezingen logisch. 'Een regering kiest niet voor 'lopende zaken', dat is enkel mogelijk bij de ontbinding van het parlement in afwachting van een nieuwe regering. Het is dan een regering van 'nietsdoende' zaken', aldus Jambon.

De N-VA'er bleef vaag over de inhoud van de onderhandelingen. Zijn partij kan de regering buiten de coalitie steunen indien alle gemaakte afspraken gevalideerd worden. Jambon verwees naar de begroting, 'maar het bord is ruimer'. Belangrijk is ook dat in de toekomst de hervormingen die de regering-Michel heeft doorgevoerd, niet worden tegengehouden of teruggeschroefd. Op vragen over het communautaire wilde Jan Jambon niet antwoorden, maar algemeen wordt aangenomen dat het bij de gesprekken ook gaat over het voor herziening openstellen van bepaalde grondwetsartikelen na de huidige regeerperiode.

Jambon verwacht dat hij de premier in de loop van maandag nog zal zien of horen. Premier Michel wordt dinsdag in de Kamer verwacht om meer uitleg te geven en tegen dan moet het duidelijk zijn of N-VA de begroting zal goedkeuren en de coalitie een stemming over het vertrouwen kan overleven. Die stemming is voor donderdag gepland.

Volgens MR-vicepremier Didier Reynders zal de premier dinsdag niet het vertrouwen vragen, maar enkel antwoorden op interpellaties. 'Het vragen van het vertrouwen is een mogelijkheid, maar wij hebben slechts 52 stemmen', gaf hij aan in De Ochtend. Donderdag moet dan de begroting gestemd worden, die door de N-VA gesteund is binnen de regering en in commissie, vervolgde Reynders.

In hetzelfde programma herhaalde Meryame Kitir dat de SP.A verwacht dat premier Michel dinsdag duidelijkheid verschaft en het vertrouwen vraagt. Indien dat laatste niet gebeurt, 'kunnen we niet anders dan een motie van wantrouwen indienen'. Vlaams Belang zal die motie goedkeuren, maar zelf geen motie indienen omdat die door het cordon sanitair geen kans heeft, stelde Kamerfractieleidster Barbara Pas.

Didier Reynders zei geen voorstander te zijn van een regering in lopende zaken, maar wel van een minderheidsregering die met het parlement samenwerkt.