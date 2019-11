De Kamerfractie van N-VA vraagt dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt naar de Koninklijke Schenking. De Vlaamsnationalisten reageren daarmee op de berichtgeving over de manier waarop belastinggeld naar de instelling stroomt. Ook Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt het dossier een onderzoekscommissie waard.

Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache concludeerden uit een doorlichting van het patrimonium van de Koninklijke Schenking dat tal van overheidsdiensten - dus de belastingbetaler - opdraaien voor het merendeel van haar kosten. Nochtans is die op papier een 'zelfstandige openbare instelling' die financieel zelfbedruipend moet zijn.

Voor N-VA is het dossier aanleiding voor een onderzoek door het parlement. 'We merken al langer dat de Koninklijke Schenking een ingewikkeld kluwen is, vermengd met onder andere de Regie der Gebouwen', zegt Peter Buysrogge. 'We moeten als parlement eens een grondig overzicht krijgen van welke middelen waar naartoe gaan. In geen enkele andere sector wordt een dergelijk wanbeheer aanvaard, maar hier blijven we het vrolijk verder financieren met belastinggeld'.

Voor zijn fractiegenoot Tomas Roggeman moeten bij zo'n onderzoek alle opties open liggen. Dat kan gaan tot de opheffing van de Koninklijke Schenking en de teruggave van bepaalde domeinen aan de koninklijke familie, zodat die zelf de kosten moeten dragen.

Ook Kamerlid Van Quickenborne vindt de berichten een parlementaire onderzoekscommissie waard. Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (SP.A) koppelt er een andere conclusie aan. 'Sire, als we ervoor mogen betalen, dan mogen we er ook in. Open het Koninklijk Domein van Laken', schrijft ze op twitter. Vlaams Belang ziet het radicaler: 'Schaf het koningshuis af en investeer dit geld in onze mensen', stelt de partij eveneens op de microblogsite.