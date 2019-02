N-VA: 'Bouw gevangenis in het buitenland voor gedetineerden in België'

'Je kan daar mee lachen of cynisch over doen', lichtte Kamerlid Sophie De Wit toe. 'Maar in 2017 had bijna de helft van onze gevangenisbevolking een buitenlandse nationaliteit, mensen met dubbele nationaliteit nog niet eens inbegrepen.' De partij noemt ook expliciet Marokko als mogelijke partner.

Het voorstel is opvallend. In België stoot de bouw van nieuwe gevangenissen namelijk herhaaldelijk op weerstand. Zo staat de geplande nieuwe gevangenis in Dendermonde er nog steeds niet. De beslissing dateert nochtans al van meer dan tien jaar geleden, maar door allerlei procedureslagen werd er nog geen steen gelegd.

Eerder deze week was er dan weer protest tegen de megagevangenis in Haren. De bouw ervan had eigenlijk al in 2015 moeten beginnen.

Veroordeeld

Bovendien ligt ons land al jarenlang onder vuur voor het gevangenisbeleid. Zo werd de Belgische staat vorige maand nog maar eens veroordeeld wegens de overbevolking in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis.

Het principe om met het buitenland samen te werken inzake detentie is niet helemaal nieuw. Eerder werden er al Belgische gedetineerden opsloten in de Nederlandse gevangenis van Tilburg. Eind 2016 liep het contract tussen België en Nederland na zes jaar af en keerden 360 gedetineerden terug naar Belgisch grondgebied.

Toch is het voorstel van N-VA uniek in zijn soort. De vraag is nog maar in welke mate een een ander land bereid is mee te werken.

Het voorstel komt er op een speciale campagnedag die in het teken stond van veiligheid. De N-VA'ers pleitten er onder meer voor een wettelijk kader voor het begrip 'noodtoestand' en de invoering van een zogenaamde drugsbehandelingskamer in ieder arrondissement. Ook moet de private sector meer betrokken worden in veiligheidsissues, zo stelt de partij.