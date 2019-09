Professor Urbanisatie Alexander D'Hooghe (Massachusetts Institute of Technology) pleit in een nieuw mobiliteitsonderzoek, waarin hij Antwerpen en Brussel onder de loep neemt, voor multimodale hubs in de voorsteden en aparte rijbanen tot aan het werk, als oplossing voor het fileprobleem.

Door in onze voorsteden niet alleen klassieke, maar ook nieuwe vervoersmodi aan te bieden, onder meer zogenaamde 'shared on demand'-rides, kunnen we het fileleed in ons land verminderen, stelt D'Hooghe.

Willen we de steeds strakkere mobiliteitsknoop helemaal ontwarren, moeten we vanuit multimodale hubs ook aparte rijbanen voorzien die doorheen deze voorsteden lopen en ze verbinden met de omgeving. 'In deze hubs kan iedereen zijn meest efficiënte vervoermiddel kiezen om zijn of haar reis naar het werk of een afspraak verder te zetten', zegt D'Hooghe.

Voertuigen met meerdere inzittenden voorrang

'Belangrijk hierbij is wel dat er een 'flow' wordt gecreëerd, een vlotte doorstroom. We zouden dit model wensen aan te vullen. Dit kan door op drukke momenten de voertuigen met plaats voor meerdere inzittenden voorrang te geven op bijvoorbeeld busbanen of aparte banen die de stedelijke hubs verbinden met de voorsteden. Een rooster van zulke banen zou voor een groot deel in het bestaande wegennet ingepast kunnen worden.'

De multimodale hubs moeten trouwens niet louter als zuivere mobiliteitspunten worden beschouwd. 'Zo kan je er bijvoorbeeld ook pakjesdiensten in onder brengen, waar je gedurende de hele dag postpakketten kan afhalen. Dan hoeven bestelwagens zich alweer minder te mengen in het woon-werkverkeer in de stad', klinkt het.

In Antwerpen verliezen automobilisten gemiddeld 34 minuten per dag door files, in Brussel 44 minuten. Om de hoofdstad een tweede adem te schenken, zou vooral het noorden onder handen moeten worden genomen, leert de studie.

Multimodale E19

De onderzoekers stellen voor om twee park-and-ridezones met enkele multimodale voorzieningen te openen langs de E19, één in de buurt van Peutie en één in de buurt van Grimbergen/Strombeek-Bever, daarnaast ook twee grote multimodale hubs met parkeermogelijkheden aan het station van Vilvoorde en aan Brussels Airport, twee kleinere hubs met parking aan Zaventem station en Brucargo, en twee multimodale hubs in Schaarbeek en aan het station Bordet.

Voor Antwerpen kijken de onderzoekers eveneens naar het noorden van de stad. Daar worden vandaag al grote park-and-rides voorbereid in de buurt van Havana, aan de afrit van de A12; in Merksem, aan de afrit van de E19; en aan de Bosuil. Daarnaast suggereert D'Hooghe ook multimodale hubs aan onder meer Luchtbal en Schijnpoort.

Het onderzoek wordt volgende week officieel voorgesteld aan beleidsmakers, architecten en projectontwikkelaars op de jaarlijkse vastgoedtop Realty in Knokke-Heist.