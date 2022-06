MR wil laatste indexering van het jaar vrijstellen van sociale bijdragen

De MR stelt voor de laatste indexering van het jaar vrij te stellen van sociale bijdragen. Dat zou neerkomen op een eenmalige inspanning van 1,5 miljard euro voor de staat, die voor 1 miljard euro de ondernemingen ten goede zou komen en voor een half miljard euro naar de loontrekkenden zou gaan. Dat moet de concurrentiekracht van onze bedrijven op peil houden én de koopkracht van de gezinnen steunen in tijden van hoge inflatie.

Die 500 miljoen euro kan gaan naar de lage lonen en mediaanlonen (rond 2.500 euro), legde partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez donderdag uit in verschillende media. Het zou gaan om een “one shot”.

De redenering die erachter schuilgaat, is dat de staat de grootste winnaar is van de automatische loonindexering. De inflatie van 8 procent komt neer op 20 miljard euro aan uitgaven voor de bedrijven in de komende twee jaar, die via sociale bijdragen en de personenbelasting in de kassen van de staat belandt.

De Franstalige liberalen schuiven tegelijkertijd een aantal maatregelen naar voren voor een nieuwe hervorming van de arbeidsmarkt (een “Jobs Deal II”), om tot een tewerkstellingsgraad van 80 procent te komen. Het gaat om de verhoging van de belastingvrije som van 9.000 naar 12.000 euro, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en het schrappen van diezelfde uitkering voor wie na minstens twee jaar werkloosheid niet ingaat op twee jobaanbiedingen of twee opleidingen naar een knelpuntberoep.

Andere voorstellen slaan op de activering van langdurig zieken en de mogelijkheid voor werkgevers die aanwerft om dit ‘menselijk kapitaal’ op vijf jaar af te schrijven.