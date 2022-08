MR wil crisisbijdrage van energieproducenten

In aanloop naar het eerste Overlegcomité over de energiecrisis leggen alle partijen hun eisen op tafel. De MR van voorzitter Georges-Louis Bouchez verrast met een tijdelijke crisisbijdrage van energieproducenten en het pauzeren van de subsidiëring van offshorewindenergie.

Dat schrijft De Tijd.

Volgens Bouchez kunnen de markten alleen gekalmeerd worden als alle landen aantonen dat de energiebevoorrading gegarandeerd is. In het geval van België komt dat voor de liberalen neer op het verlengen van vijf in plaats van twee nucleaire reactoren. Bouchez hecht weinig geloof aan een prijsplafond en de belasting op overwinsten die groenen en socialisten voorstellen.

Toch maakt de MR een verrassende opening voor het responsabiliseren van energieproducenten en -investeerders. De partij denkt een juridisch pad gevonden te hebben op basis van de wet op de bevoorradingszekerheid. “

‘Omdat de private producenten de bevoorrading niet meer kunnen garanderen, waardoor de prijzen onbetaalbaar hoog worden, moet de overheid het oplossen. Wel, in dat kader moet het mogelijk zijn de producenten te responsabiliseren via een tijdelijke crisisbijdrage’, aldus Bouchez.

De MR wil ook dat de overheid de overwinsten die ze zelf maakt uit de btw op energie terugstort. Daarnaast vraagt de partij de sub­sidiëring te pauzeren van hernieuwbare energie die intussen op eigen benen kan staan. Die drie geldstromen moeten resulteren in een forse korting op de energiefactuur van alle gezinnen en bedrijven.