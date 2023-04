MR waarschuwt voor gevaren Open VLD-voorstel over automatische aanstelling formateur

MR staat achter het voorstel van Open VLD voor een federale kieskring, maar waarschuwt dat het voorstel van de Vlaamse zusterpartij om de formateur automatisch aan te duiden niet productief en zelf gevaarlijk kan blijken te zijn. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dinsdag.

Open VLD wil een federale kieskring invoeren, zodat alle Belgen voor dezelfde kandidaten kunnen stemmen. 20 van de 150 zitjes zouden hiermee ingevuld worden. Het grootste stemmenkanon van de grootste partij wordt dan automatisch formateur. Als hij niet slaagt, is het de beurt aan de tweede lijst, enzovoort. Na zes maanden vruchteloze pogingen volgen automatische nieuwe verkiezingen.

De MR steunt het idee van een federale kieskring, zoals in het kiesprogramma van de partij staat, bevestigde Bouchez aan Belga. Hij is ook voorstander dat de premier uit de federale kieskring moet komen, maar de automatische aanduiding van de formateur houdt het risico in dat er een extreemrechts kandidaat komt, bijvoorbeeld van Vlaams Belang. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook tijdverlies bij gebrek aan potentiële coalitiepartners, benadrukt de MR.

De partij wil ook niet dat de koning een aantal prerogatieven zou verliezen, gezien zijn rol als stabilisator. Voor MR kunnen er deadlines opgelegd worden in het formatieproces, maar niet zoals Open VLD wil. De partij wil dat de formateur op geregelde tijdstippen uitleg komt geven in het Parlement, dat beslist of de opdracht verlengd wordt, of er nieuwe verkiezingen komen.

De PS wil niet reageren op de Open VLD-voorstellen. Maar de idee van een federale kieskring wordt reeds lang gedeeld door de ‘Pavia groep’, een aantal politologen en denkers over de democratie, waarvan PS-voorzitter Paul Magnette deel van uitmaakte, klinkt het bij de partij.

De PS heeft zich in het verleden al herhaaldelijk uitgesproken voor een federale kieskring. Maar er moet nagedacht worden over de modaliteiten: het aantal zetels, garanties over de evenwichten tussen Vlamingen en Franstaligen, de versterking van de democratie en het behoud van het cordon sanitaire.