Aftredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) pleit openlijk voor een Waalse regering van PS, MR en Ecolo. 'We moeten een zo groot mogelijke meerderheid op de been brengen', zegt hij in La Libre Belgique.

Zo reageert de liberale topper op de pistes van onderhandelaars Paul Magnette (PS) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) om een minderheidsregering te construeren. Magnette laat de deur nog steeds open voor gedoogsteun van de marxisten van de PTB aan een regering PS-Ecolo. Nollet schoof maandag dan weer de 'klaproosregering' naar voren: een coalitie van PS, Ecolo en het middenveld - inclusief ministers zonder partijkaart.

'Maar de mensen vragen dat we onze collectieve verantwoordelijkheid opnemen', zegt Borsus in La Libre. 'Dat doen we niet door van Wallonië een politiek laboratorium te maken.'

Voor de liberaal is er maar één denkbare coalitie: de 'regenboogcoalitie' tussen PS, MR en Ecolo. 'Het is niet onlogisch dat de twee grootste partijen en de partij die het meeste groeide samen in zee gaan.'

Borsus drukt er nogmaals op dat vanaf 2025 de solidariteitsmechanismen binnen België afnemen via de huidige financieringswet. Tegen 2034 droogt het zelfs volledig op. 'Daarom is de komende legislatuur een van de meest belangrijke ooit.'

Ten slotte hoopt de ontslagnemende minister-president dat MR alsnog een plaatsje krijgt in de Franstalige tak van de Brusselse regering. Vorige week raakte bekend dat PS in zee gaat met Ecolo en Défi. 'Maar tegelijkertijd leert mijn ervaring me dat er nog altijd wat kan bewegen. Zolang het proces niet volledig ten einde is, is niets uitgesloten.'