Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans keek naar de film van regisseur Joris Gijsen over kunstenaar Koen Vanmechelen. Hij zag dat het goed was.

Net als God is kunstenaar Koen Vanmechelen tegenwoordig overal, 'op alle plaatsen'. Niet alleen schuimt hij de wereld af om zijn ideeën vorm te geven en anderen te inspireren, hij haalt ook voortdurend het nieuws met nieuwe initiatieven. Nog maar pas opende hij in zijn thuishaven Genk Labiomista: een soort kunstpark met dieren en snapshots van zijn werk op de terreinen van de voormalige zoo van Zwartberg. Vorige zaterdag was er in Genk de wereldpremière van Wild Gene: een filmdocumentaire over zijn leven en werken van regisseur Joris Gijsen die hem zes jaar lang intensief volgde. De film begint met het plannen van Labiomista: je ziet als het ware uit het niets een prachtig project ontstaan.

...