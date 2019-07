Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans bezocht Labiomista: het nieuwe project van kunstenaar Koen Vanmechelen.

Iemand als pakweg Luc Tuymans maakt schilderijen en probeert die te verkopen. That's it. Iemand als Koen Vanmechelen creëert een universum waar hij een zo groot mogelijk deel van de wereld bij wil betrekken, of het nu zijn buren in Genk zijn of een Masai-stam in Tanzania.

...