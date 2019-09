Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie zonder akkoord verlaat, zijn de gevolgen voor België enorm. Onder meer door een gebrek aan douanepersoneel dreigen monsterfiles aan de kust.

Dinsdag komt het Britse parlement voor de eerste keer na het zomerreces opnieuw samen. Nu premier Boris Johnson de werkzaamheden van Westminster vanaf 12 september een tijdlang laat opschorten, hebben de afgevaardigden in Londen minder tijd om een harde brexit te voorkomen. Bovendien heeft de Britse regering nog geen alternatieve voorstellen ingediend voor de backstop die voor Brussel aanvaardbaar zijn. De kans dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober zonder akkoord verlaat, wordt met de dag groter.

Carl Decaluwé, provinciegouverneur van West-Vlaanderen, maakt zich zorgen. 'Als de vrachtwagenchauffeurs niet over de juiste documenten beschikken, dreigt totale chaos aan de kust. We denken erover na om de autosnelweg van Adinkerke tot Nieuwpoort zoals bij wegenwerken in twee stukken op te delen: een rijbaan voor het doorgaand tweerichtingsverkeer en de andere voor de wachtende vrachtwagens. Daarvoor zijn sanitaire voorzieningen nodig, net als generatoren om voedsel en geneesmiddelen koel te houden', licht Decaluwé toe.

Bovendien loopt de aanwerving van de Belgische douaniers niet van een leien dakje. Met het oog op de brexit wil de douane 386 extra personeelsleden aannemen. Maar dat zal niet tegen eind oktober lukken. 'Momenteel zijn 284 nieuwe manschappen gerekruteerd en zitten 32 aanwervingen in de pijplijn', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. 'We zijn nog steeds op zoek naar 72 werkkrachten, maar die zullen pas ten vroegste in december kunnen starten. Door de hoge vereisten en de krapte op de arbeidsmarkt verloopt het proces moeilijk. We hopen dat we dit jaar nog op volle kracht kunnen draaien', besluit Adyns.

Uit navraag blijkt echter dat niet alle aanwervingen nieuwe werkkrachten zijn. '73 van de 284 komen er door interne verschuivingen. Daarvan zijn er intussen wel 45 gecompenseerd' aldus Adyns. Met andere woorden moeten de douanediensten bovenop de 72 aanwervingen nog op zoek naar 23 extra personeelsleden om in evental te blijven.

Volgens Decaluwé zal dat tekort de mogelijke files aan de kust nog groter maken. Toch blijft hij hoopvol: 'Ik geloof niet dat het tot een harde brexit komt. De gevolgen zijn zo groot dat het niet zover zal komen.'