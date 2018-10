Mohamed Ridouani wordt eerste burgemeester met allochtone roots in centrumstad

SP.A en Groen behalen in Leuven een nipte meerderheid. SP.A haalde 14 zetels (-2) en Groen 10 (+3), wat een totaal oplevert van 24 zetels op een totaal 47. Ook N-VA boekte winst (+2 zetels tot 11), terwijl CD&V er een verliest en er 8 overhoudt. PVDA haalt voor het eerst een zetel. Open Vld verliest een zetel en houdt er twee over. Vlaams Belang behoudt haar zetel.

De SP.A werd in Leuven geconfronteerd met het afscheid van Louis Tobback, die de afgelopen 24 jaar burgemeester was en in 2012 nog 9.921 voorkeurstemmen haalde waarvan hij er bij deze verkiezingen nog 2.395 overhield.

Lijsttrekker Mohamed Ridouani maakte dat verlies ruimschoots goed met een monsterscore van 10.059 voorkeurstemmen waarmee hij dus nog beter doet dan Louis Tobback in 2012.

Ook Vlaams parlementslid Bruno Tobback (1.903 voorkeurstemmen) is verkozen. Zoals vooraf aangekondigd zal vader Tobback ontslag nemen zodat zoon Bruno in de gemeenteraad kan zetelen. Ook de schepenen Bieke Verlinden en Denise Vandevoort werden verkozen. De andere SP.A-schepenen Dirk Robbeets en Myriam Fannes stoppen met politiek.

'Ik ben blij noch triestig om dit vertrek', zei Tobback na het uitbrengen van zijn stem bij de VRT. 'Dit was altijd het plan, en als goeie socialist moet je plannen uitvoeren.'

'Nieuwe generatie SP.A Leuven staat er. Lichtelijk geëmotioneerd door persoonlijk resultaat. Meer dan 10000 stemmen... Bedankt Leuvenaars!', reageerde Mohamed Ridouani op Twitter.

In de campagne blikte Ridouani al vooruit naar een coalitie tussen SP.A, CD&V en Groen. Volgens de eerste berichten zou die coalitie er nu ook komen.

Daarmee schrijft Ridouani ook geschiedenis. Na het tijdperk-Tobback wordt Leuven nu de eerste centrumstad met de eerste burgemeester met allochtone roots. 'Ik hoop dat men mij beoordeelt op mijn palmares', zei hij daar zelf al over aan de VRT.

Parys: 'Leuvenaar laat horen dat hij verandering wil'

'Je kan zien in deze uitslag dat er twee duidelijke winnaars zijn, wij en Groen', zei Lorin Parys in een eerste reactie aan de VRT. Bij de oppositie had N-VA alles op alles gezet om in Leuven een voet tussen de deur te krijgen. Tot een verhuis van Theo Francken kwam het niet, maar lijsttrekker Parys profileerde zich wel als de grote uitdager, en blikte vooruit naar een centrumrechtse coalitie, met Open VLD en CD&V.

Die zal er dus wellicht niet komen.

Voor de verkiezingen sloot Parys ook al een samenwerking met SP.A uit. 'Ik denk dat het zaak is om naar alle lijsttrekkers te luisteren om te kijken hoe we naar 51 à 52 procent van de zetels in de gemeenteraad kunnen gaan, zo hebben we een werkbare meerderheid en kunnen we dat verhaal van verandering schrijven', klonk het nog in een eerdere reactie.

De campagne in de stad draaide vooral rond betaalbaar wonen, een thema dat in bijna alle programma's terugkwam. Vooral PVDA, dat met Line De Witte voor het eerst een plaats in de gemeenteraad kan veroveren, hamerde -net als in Gent- hard op het punt. Het ziet er naar uit dat De Witte haar intrede zal maken in de gemeenteraad. De PVDA haalt 4,6 procent, en dat is voldoende voor één zetel.

Rik Daems: 'Ik kan moeilijk tevreden zijn'

Open Vld verliest in Leuven een van de drie zetels die de partij in 2012 in de wacht sleepte. "Met dit resultaat kan ik moeilijk tevreden zijn", stelde lijsttrekker Rik Daems, die Ridouani feliciteert.

Het verlies van één zetel breekt Daems zuur op. "In de campagne draaide alles om de tegenstelling tussen sp.a en N-VA. Wij werden zelfs niet uitgenodigd op de debatten. Wij vormen een kleine fractie. Maar dat wil niet zeggen dat we niet dapper zijn." Rik Daems beschouwt de uitslag niet als een persoonlijke nederlaag. "Ze hadden mij gevraagd om een nieuwe ploeg te bouwen voor de toekomst en de partij op de kaart te houden. Die ploeg is op de rails gezet."